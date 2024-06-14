AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törende, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de yer aldı. Protokol üyeleri, çocuklara oyuncak dağıtarak bayram sevincini paylaştı.

14.06.2024 13:49
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen törene, Gül'ün yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ile partililer katıldı.

Partililerle bayramlaşan protokol üyeleri, etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı - Son Dakika
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