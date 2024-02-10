AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye\'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, " Türkiye'nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Gül, "Türkiye'nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.