AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye\'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, 'Türkiye'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiçbir güç tanımadık, tanımıyoruz.' ifadelerini kullandı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtti. Saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Gül, 'Türkiye'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiçbir güç tanımadık, tanımıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

10.02.2024 19:41
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, " Türkiye'nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Gül, "Türkiye'nin demokrasisini hiç bir güç akamete uğratamayacak. Milli iradeyi gölgeleyecek hiç bir güç tanımadık, tanımıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Küçükçekmece, AK Parti, Türkiye, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin demokrasisini hiçbir güç akamete uğratamayacak - Son Dakika


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