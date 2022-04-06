AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: ""İlgili milletvekili mazeretsiz beş oturuma katılmazsa gerekeni yapacağız" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: ""İlgili milletvekili mazeretsiz beş oturuma katılmazsa gerekeni yapacağız"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İlgili milletvekili iç tüzük çerçevesinde beş birleşime katılmadığı tespiti halinde iç tüzük ve anayasa'nın mazeretsiz şekilde katılmama durumu tespit edildikten sonra gereğini yapacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 104 amiralin bildirisine değinerek, "104 amiralin bildirisi de milli iradeye, milletimizin demokrasisi,, Anayasa güvencelerimiz noktasında maalesef bizlere yeni bir vesayetin girişimini karşımıza getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir taraftan Kuzey Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek için başarılı sonuçların elde edildiği bir dönemde, Anadolu coğrafyasının yarısı kadar büyüklüğünde olan mavi vatanı inşa sürecimizde ortaya koyduğumuz deniz deki başarılarımızda ve yine mavi vatanı korumak için Libya'da darbeci Hafter ve avanesi ne karşı giriştiğimiz kutlu mücadelede 104 sözde amiralin, bir araya gelmek suretiyle, ki bunlar yeni, vakti geldiği zaman yeniden silahlı Kuvvetler içinde göreve çağırılıp yeniden emir-komuta zinciri içine girebilecek 104 amiralin, emekli de olsa yapmış olduğu açıklama demokrasiyle, insan hak ve özgürlükleriyle, milli iradeyle tebili kabil değildir ve bu anlamda sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar bütün vesayet girişimleri karşısında nasıl yek vücut durmuşsak, nasıl milletimizin iradesine, milli iradeye sahip çıkmışsak, burada ada olması gereken tavrı ortaya koyduk ve iradelimize sahip çıktık. Mavi vatan kazanımlarının karşısında hiç bir sözü olmayan, Kuzey Suriye'de ortaya koyduğumuz askeri başarılarda sahadaki başarılarımızda olmayan, Libya'da ortaya koyduğumuz askeri başarılarda kendi savunma sanayi ürünlerimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla ortaya koyduğumuz başarıları alkışlamayan vesayet yanlısı, Peygamber ocağımızdaki vesayet odaklarının hareketliliğini gördük. Şu anda bildiriye imza atan 104 amiralin hakkında yapılan soruşturmanın yargılaması devam etmektedir. Bizde milletimizden aldığımız yetkiyle bu yargısal sürecin yakinen takipçisiyiz" diye konuştu.

Özkan, Semra Güzel hakkında yakalama kararı olduğunun hatırlatılması üzerine, "Yasalara, hukuk kurallarına sadece mahkemeler yerine getirmez. Aynı zamanda devletin bütün kurum ve kuruluşları yasaların, Anayasa'nın emirlerini yerine getirmek zorundadır. Parlamento olarak bu çerçevede bir milletvekilinin nasıl Parlamento çalışmalarına katılması gerektiği, bu çalışmaları nasıl takip etmesi gerektiği konusunda yaklaşımımız nettir. Hukukumuzun, Anayasamızın, iç tüzükümüzün neyi gerektiriyorsa Parlamento çatısı altında takibini yapacağız. Dokunulmazlığın kaldırılması akabinde ilgili milletvekili hakkında verilen yakalama kararı icra edilmek üzere ilgili makamlara ulaştırılmıştır. Bu çerçevede kolluk güçlerinin yapacağı çalışmaların neticesinde yargısal süreç aşamasında mahkemelerin kararları yerine getirilecektir. Parlamento çalışmalarını takip etmeyen, Parlamento'da milletimizin vermiş olduğu yetkiyi yerine getirmeyen milletvekilleriyle ilgili gerekli adımları atmaktan geri durmayacağımızı ifade etmek isterim. Bununla ilgili milletvekili iç tüzük çerçevesinde beş birleşime katılmadığı tespiti halinde iç tüzük ve Anayasa'nın mazeretsiz şekilde katılmama durumu tespit edildikten sonra gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.