AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: " İYİ Parti'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz"

"Fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulünü getiriyoruz"

"İcrayla çocuk teslimine son vermek üzere düzenleme getiriyoruz"

"Çocuğun ailesiyle görüşmesinde uygulanan zor kullanma usulü de tamamen kaldırılıyor"

"Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı hiçbir yaptırım uygulanmayacak mıydı?"

"Bir taraftan helalleşelim diyor, diğer taraftan 'onlar da bizden özür dilesin' diye kendi içlerinden çıkışlar oluyor"

"Milletimizin yüzde 80'inin bir kez de olsa oyunu almışız"