AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Meclisin bu haftaki gündemini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulunda, bu hafta Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşüleceğini bildirdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Meclisin bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmaların bulunduğunu belirtti.

Genel Kurulda üç gün boyunca bazı uluslararası sözleşmelerin ele alınacağını kaydeden Özkan, "Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan, ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerini görüşmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.