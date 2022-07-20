AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sanayi sitesi temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sanayi sitesi temel atma törenine katıldı

20.07.2022 12:41
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sanayi sitesi temel atma törenine katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, sanayi sitesi inşaatı temel atma törenine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, sanayi sitesi inşaatı temel atma törenine katıldı.

Turan, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin her alanda gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Tüm ilçelerin marka değerini daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Bülent Turan, Meclis çalışmaları sona erdikten hemen sonra bölgede ilçe ilçe gezerek, büyük bir gayretle önemli adımlar atmaya çalıştıklarını kaydetti.

Turan, "Yenice'mizdeyiz, belediyemizin 49 adet, site yönetimimizin 41 adet planladığı toplamda 90 tane parselin olduğu Yenice'mize yakışır bir küçük sanayi sitesinin temelini atmış olduk. Harika bir çalışma. Eski sanayi alanı 20 dönüm, yeni imarlı alan 110 dönüm. Bugüne kadar toplamda 6 bin 300 metrekarelik 44 dükkan inşaat alanı gerçekleşti. Kalan 5 adet 120 metrekarelik sanayi dükkanının yapımına başlanacak. Sanayi projesinin devamı niteliğinde, Kooperatifimiz tarafından aynı imarlı arsalar üzerine 41 adet 120 metrekarelik sanayi dükkanının yapımı devam etmektedir. Toplamda 90 adet iş yerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının ardından mevcut sanayi alanının ilçe merkezi dışına alınması çalışmalarının önü de hızlı bir şekilde açılmış olacak." diye konuştu.

Bölgede sanayinin geliştiğini, esnafın büyüdüğünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Turan, bunun ülke ekonomisine de katkı sağladığına işaret etti. Turan, şunları kaydetti:

"Artık Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nden önce bir tarih vardı, sonrasında başka bir tarih var. Tüm ilçelerimizin alt yapısıyla, sanayi sitesiyle, kamu binalarıyla yeni döneme hazırlanması lazım. Bunu kaçıran yanlış yapar. Biz istiyoruz ki köprü sonrası Çanakkale'ye tüm ilçelerimiz, tüm kurumlarımız, tüm birimlerimiz azami gayret ederek ayak uydursunlar. Tekrar hayırlı olmasını diliyor, başkanlarımızı tebrik ediyoruz."

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sanayi sitesi temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sanayi sitesi temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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