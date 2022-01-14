Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

14.01.2022 16:04
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısına ve çeşitli görüşmelere katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısına ve çeşitli görüşmelere katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın belediye girişinde karşıladığı Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve İl Koordinatörü Ejder Açıkkapı'ya AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile partililer eşlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç'tan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Grup Başkanvekili Ünal, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gayretli çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kılınç'ı tebrik etti.

Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ı belediyemizde ağırlamaktan oldukça mutlu olduk. Çalışmalarımız ve projelerimizle alakalı bilgi alışverişinde bulunduk. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

YORUMLAR
500

Süleyman Kılınç, Mahir Ünal, Adıyaman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika


3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı         
15:56
İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak         
15:53
Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor         
15:51
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 16:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement