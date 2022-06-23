AK Parti'li Ünal: Cumhurbaşkanı'mızın, ödeneğinin artırılması talebi olmadı - Son Dakika
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AK Parti'li Ünal: Cumhurbaşkanı'mızın, ödeneğinin artırılması talebi olmadı

23.06.2022 16:07
AK Parti'li Ünal: Cumhurbaşkanı'mızın, ödeneğinin artırılması talebi olmadı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşıyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızın, ödeneğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadı" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşıyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızın, ödeneğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadı" dedi.

AK Parti'li Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam istediğine ilişkin iddialarına cevap verdi. Ünal, "Bu konuda yaptığı açıklamalar, samimiyetten, gerçeği yansıtmaktan son derece uzak. Maalesef kendileri de konuyu çok iyi bildikleri halde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yıpratmaya dönük her türlü çirkinliği ifade ediyorlar" diye konuştu.

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin 2020'de yüzde 7, 2021'de yüzde 14,4 oranında artırıldığını belirterek, "Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kendi ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Cumhurbaşkanı'mızın artış talep etmemesi şöyle bir sorun ortaya çıkardı; milletvekilleri, eski başbakanlar, Meclis başkanları, eski cumhurbaşkanları, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ödeneğine endeksli. Dolayısıyla yaklaşık 3 bine yakın milletvekilinin emekli maaşında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da emekli maaşı dahil olmak üzere, emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmaması anlamına geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu durum arz edildikten sonra Cumhurbaşkanı'mız da bu artışa rıza gösterdi. Yani konu Cumhurbaşkanı'mızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili değil. Ödeneğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadı fakat Cumhurbaşkanı'mızın ödeneğine emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış doğal olarak milletvekilleri, eski Meclis başkanları, eski cumhurbaşkanları; bunların emekli maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.  'CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÖDENEĞİNE ENDEKSLİ OLMAKTAN ÇIKARALIM'CHP ve İYİ Parti'ye de çağrıda bulunan AK Parti'li  Ünal, "Buyurun milletvekili emekli maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım. Gelen düzenlemede biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın, kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bunu neden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın maaşında bir artış varmış gibi ve Cumhurbaşkanı'mız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturmak kastıyla yapıyorlar? Bu son derece art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Cumhurbaşkanı'mızın kendi ödeneğinde herhangi bir artış talebi olmadığı halde ortaya çıkacak 3 bin emekli milletvekili ve bunların ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız böyle bir şeye rıza gösterdi" diye konuştu.

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Mahir Ünal: 'Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük saldırıları tam anlamıyla anti siyaset niteliği taşıyor' Mahir Ünal: 'Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük saldırıları tam anlamıyla anti siyaset niteliği taşıyor'
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal: Cumhurbaşkanı'mızın, ödeneğinin artırılması talebi olmadı - Son Dakika

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