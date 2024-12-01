AK Parti Gülnar Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Gülnar Kadın Kolları 7. Kongresi yapıldı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever, Gülnar Belediyesi Kadınlar Lokali'nde gerçekleşen kongrede, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayla ilgili bilgiler verdi.
Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hatice Önge Kafes, yeniden başkanlığa seçildi.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Hatice Önge Kafes ve yönetimini tebrik etti.
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