Ak Parti İl Başkanı Çameli\'de İstişare Toplantısına Katıldı

Çameli'nde istişare toplantısına katılan il Başkanı Güngör, ilçede esnafları da ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Çameli ilçe yönetimi ile istişare toplantısı için giden Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör programına Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret ederek başladı. Ardından Başkan Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek 2024 seçimleri öncesi istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının akabinde Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, ilçedeki esnafları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra önceki dönem meclis üyelerinden Adnan Gököz'ün vefat ağabeyi için taziye ziyaretinde bulundu. - DENİZLİ