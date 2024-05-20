AK Parti İl Başkanı: CHP 19 Mayıs'ı siyasallaştırıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı: CHP 19 Mayıs'ı siyasallaştırıyor

AK Parti İl Başkanı: CHP 19 Mayıs\'ı siyasallaştırıyor

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı siyasallaştırdığını savundu. Saygılı, milli bayramların herkesin emaneti olduğunu ifade ederek, Aslanoğlu'nun 19 Mayıs'ı istismar ederek siyasi bir şov yaptığını söyledi.

20.05.2024 10:45
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AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı siyasallaştırdığını savundu.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Aslanoğlu'na tepki gösterdi.

CHP'nin milli bayramları iktidarı eleştirme zeminine çevirdiğini kaydeden Saygılı, milli bayramların herkesin emaneti olduğunu ifade etti.

Saygılı, 19 Mayıs'ın da birlik ve beraberlikle yüceltilmesi ve ortak mesajların verilmesi gereken önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Ancak CHP İl Başkanı Aslanoğlu, 19 Mayıs gibi müstesna bir ortak değeri istismar ederek ucuz bir siyasi şov peşine düştü. Gençlerin her alanda yolunu açıp cumhuriyetimizin ikinci asra yürüyüşünü güçlendiren 22 yılı ve iktidarı mesnetsiz eleştirileriyle vurmak, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmaktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Saygılı, CHP'li Aslanoğlu'nun eş-dost düzeninden, liyakatsizlikten de söz ettiğini belirterek, bunların CHP'nin en mahir oldukları meseleler olduğunu, CHP'nin yönetimindeki belediyelerde bir akraba ve dostlar cumhuriyeti kurulduğunu savundu.

Kaynak: AA

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