AK Parti İl Başkanı\'ndan Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne Sert Eleştiri

DENİZLİ (İHA) – AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, organizasyon hatası nedeniyle Rus Kızıl Ordu Korosunu Denizlililere buluşturamayan Büyükşehir Belediyesini, "Çalgıyı da beceremediniz, milyonlar çöpe gitti" sözleriyle eleştirdi.

Denizli'deki 2200 yıllık Laodikya Antik Kentindeki tiyatroda planlanan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu konseri sağanak yağmur engeline takıldı. Etkinlik yağış nedeniyle iptal edilince, konseri izlemek için antik tiyatroyu dolduran seyirciler, büyük hayal kırıklığıyla evlerine dönmek zorunda kaldı. Bağlı birimlerden yapılan yağış uyarısına rağmen konseri iptal etmeyen ya da kapalı bir alana almayan Denizli Büyükşehir Belediyesi tepkilerin odağı oldu. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaşanan organizasyon hatası nedeniyle vatandaşları mağdur eden Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetimini ve Kültür A.Ş.'yi sert bir dille eleştirdi.

Başkan Subaşıoğlu, Laodikya Antik Kentinden paylaştığı videoyla Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetimine eleştiriler yöneltti. Subaşıoğlu, organizasyonun plansız yapıldığını ifade ederek, "Belediyenin bir dairesi aynı saatlerde yağış uyarısı yaparken, Kültür A.Ş. konser düzenledi. Biz bunlara haksızlık etmişiz. 'İşiniz gücünüz algı ve çalgı' derken haksızlık yapmışız. Çalgıyı da beceremediler. Bu şehrin kaynakları, bu şehrin insanlarına diyerek milyonlarca lirayı çöpe attılar. Konser de yapamadılar. Açıkçası şaka gibiler. Denizli'nin üzerine karabulut gibi, karabasan gibi çöktüler. ya sabır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ