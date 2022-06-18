AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

18.06.2022 15:04
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis haziran ayı İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Kilis haziran ayı İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmanın ardından İl Danışma Meclisi Toplantısına katılanlara yemek ikram edildi. - KİLİS

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Kırk semseği tescillendi Kırk semseği tescillendi
Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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