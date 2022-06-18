Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş , Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger , Ahmet Salih Dal , İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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