AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Abdullah Özdemir görevi devraldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Abdullah Özdemir görevi devraldı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Osman Nuri Kabaktepe, görevini Abdullah Özdemir'e devretti. Törende konuşan Kabaktepe, İstanbul teşkilatının yeni dönemde de güçlü şekilde çalışacağını belirtti. Özdemir ise AK Parti'nin birlik ve beraberlik içinde başarısını artıracağını vurgulayarak göreve başladı.

08.02.2025 11:51
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Dün gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde bayrak değişimi yaşandı. Mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongreye tek aday olarak giren Abdullah Özdemir'e görevini devretti. Bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda resmi devir teslim töreni düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Abdullah Özdemir görevi devraldı

Törende konuşan Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul teşkilatının yeni dönemde de güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, Abdullah Özdemir'e başarılar diledi. Açıklamasında kongre sürecine de değinen Kabaktepe, şunları söyledi:

"Dün, İstanbul'umuza ve Türkiye'mize coşku ve heyecan veren güzel bir kongre ile İstanbul teşkilatımızın 8. dönemini başlattık. Bugün de il başkanlığımızda devir teslim sürecini tamamlıyoruz. Yenilenen kadromuzla 2025-2029 döneminde İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Abdullah Özdemir başkanımıza başarılar diliyorum. İstanbul'da AK Parti olarak halkımızla bağlarımızı daha da güçlendirerek 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yeniden ilk turda seçeceğiz. 2029'da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyeyi kazanarak hizmet bayrağını dalgalandıracağız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Abdullah Özdemir görevi devraldı

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Görevi devralan yeni AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti teşkilatına teşekkür etti. Osman Nuri Kabaktepe'nin dört yıl boyunca önemli bir süreç yönettiğini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bu anlamlı görevi bizlere layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçen delegelerimize teşekkür ediyorum. Osman Nuri Kabaktepe başkanımız dört yıl boyunca İstanbul teşkilatına liderlik etti ve zorlu süreçlerde büyük bir özveri gösterdi. Kendisine ve ekibine minnettarız. 2023 seçimlerinde İstanbul teşkilatı büyük bir başarıya imza attı. Biz de bu başarıyı daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız."

Yeni dönemde İstanbul teşkilatının belediye başkanları ve parti üyeleriyle birlikte çalışarak başarılarını artıracağını belirten Özdemir, İstanbul'un AK Parti için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Devir teslim töreninin ardından Özdemir, yeni il yönetimiyle birlikte göreve resmen başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda devir teslim: Abdullah Özdemir görevi devraldı

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim: Abdullah Özdemir görevi devraldı - Son Dakika

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