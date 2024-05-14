AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantıları İçin Tarihler Açıklandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantıları İçin Tarihler Açıklandı

AK Parti, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarını belirledi. Toplantılar, 7-8 Haziran'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da ise belediye başkanlarıyla gerçekleştirilecek.

14.05.2024 20:05
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AK Parti, istişare ve değerlendirme toplantıları genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla da 1-2 Temmuz'da kamp gerçekleştirecek.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini ifade etti. Genel Sekreter Şahin, şunları kaydetti:

"7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu'nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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