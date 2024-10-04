AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP Eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı\'ndan CHP Eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin İzmir'deki çevre sorunlarıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Saygılı, İzmir'in suni gündemlerle vakit kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, CHP'nin sorumluluktan kaçtığını öne sürdü.

04.10.2024 16:31  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP kanadından gelen körfez ve SOLOTÜRK eleştirilerine yönelik, İzmir'in suni gündemler, yapay tartışmalar, kısır polemiklerle vakit kaybedemeyeceğini belirterek, "Algı ve yalanlardan beslenen CHP'li 'gölge sözde bakan' körfezdeki çevre felaketini ipe sapa gelmez ifadelerle hükümetimize yıkmaya çalışmış, yine ve yeniden sorumluluktan kaçarak çözümsüzlük girdabı oluşturmuştur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay da siyasi konumlanması gereği bu girdabın içinde kalarak SOLOTÜRK üzerinden İzmir'in büyüklüğüne yakışmayan bir gündem değiştirme kozu kullanmıştır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hep söyledik yine söylüyoruz; İzmir, suni gündemler, yapay tartışmalar, kısır polemiklerle vakit kaybedemez. Güneşten ışık almayan gölgenin beslendiği kaynak karanlıktır. Algı ve yalanlardan beslenen CHP'li 'gölge sözde bakan' körfezdeki çevre felaketini ipe sapa gelmez ifadelerle hükümetimize yıkmaya çalışmış, yine ve yeniden sorumluluktan kaçarak çözümsüzlük girdabı oluşturmuştur. Sayın Cemil Tugay da siyasi konumlanması gereği bu girdabın içinde kalarak SOLOTÜRK üzerinden İzmir'in büyüklüğüne yakışmayan bir gündem değiştirme kozu kullanmıştır. 25 yıldır bu şehri yönetenler, İzmir Körfezi'ni kirleterek miras aldıkları doğal güzelliği yok etmiştir. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmayı dahi beceremeyen, dereleri temizleyemeyen ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazını tam 9 yıldır tamamlayamayan bir yönetim, bugün suçu bakanlıklara atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır. CHP'nin siyaset aklı fuar açılışını siyasi şova dönüştürürken, Paris'te partiler düzenlerken düşünmediği İzmir'i, emin olun hükümetimiz önemsiyor ve gündeminde tutuyor. Biz gündemimizde İzmir'e ve gerçeklere yer verdikçe; karanlık ajandalarında sadece şahsi menfaatlerini ve siyasi ikballerini planlayanları İzmir kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Ekonomi, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan CHP Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement