AK Parti Kadın Kolları Güçleniyor

Politika

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kadın Kolları Kongresi sonrası gerçekleştirilen ilk toplantıya katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Semra Aydemir güven tazeleyerek yeniden başkan seçilmişti. Yapılan kongre sonrası güven tazeleyen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Yıldırım, "Kadın Kollarımızın yeni dönemde daha güçlü bir şekilde çalışacağına olan inancımızı yineleyerek, kadınlarımızın gücünü daha da pekiştirecek projelerde birlikte yol almaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK