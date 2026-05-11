AK Parti Kadın Kolları\'na Yeni Üyeler Katıldı

? AK Parti 81 İl Kadın Kolları Başkanları Toplantısı'nda partiye katılan yeni isimlere rozetleri takıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantıda, önceki dönem CHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Müge Düşün ile mevcut CHP Nizip Kadın Kolları Başkanı Fatma Bükülmez AK Parti'ye geçti.

Yeni üyelere rozetlerini, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan takdim etti.