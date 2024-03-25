AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya MÜSİAD Karabük Şubesini Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği Karabük Şubesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve partililerle birlikte MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Özkan Çetinkaya, Karabük'ün artık hafta sonu yapılacak olan seçimde bir tercih değil zaruret olduğunu söyledi.

Karabük'ü yaşanabilir çağdaş bir kent hüviyetine ulaştırmak için hazırladıkları projeleri anlatan Çetinkaya, " Bakanlarımız, cumhurbaşkanımız sağ olsun, birlik içinde tam destek veriyorlar. Hakikaten takdir edersiniz ki şehir şu an şehircilik anlamında bir şey tamamlayamamış. Mevcut başkanın buraya vereceği vizyon noktasında yeterliliği yok. İnşallah biz 15 yıl sonra şehri kurtaralım dedik. Sağolsun Cumhurbaşkanımızın bu konuda destekleri tam. Güzel bir 5 yıl Karabük'e yakışır bir hamle yapalım istiyoruz. Şuan birlik ve beraberlik var. Son virajdayız ve 31 Mart' ı bekliyoruz. İnşallah kazanan Karabük olacak" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, Karabük'ün kader seçimi olduğunu ifade ederek, "Karabük 15 yıl çok ciddi bir kayba uğradı. Algı belediyeciliği ve algı operasyonu ile şehircilik adına hiçbir şey yapılmayan bir dönem geçirdi. Karabük'ün 28 mahallesinden 23'ü ciddi deprem riski altında. Bu şehirdeki yorgun bina yükü özellikle büyük bir tehdittir. Eğer Karabük'te bu değişim ve dönüşümü sağlayamazsak yarın vicdani sıkıntı çekeceğimiz kanaatindeyim. Şu ana kadar devam eden süreçte Karabük'te maalesef sadece oyalandı. Çevresindeki vilayetler kendilerini yenilerken özellikle Karabük'te bazı mahallelerde terk edildi ve yok olmasını seyrettiler. Düne kadar 7 bin 500 nüfusu olan mahalle bugün yok. Karabük'teki bütün mahalleler ciddi manada yok oluyor. Karabük'te bu kadar yordun bina olmasına rağmen oyalanmaya devam ediyor. Kentsel dönüşümleri yapmadan biz bu işin içinden çıkamayız. Şehrin içindeki imar planları bitmemiş, Valilik karşısında hala imar planı yok. En temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalmış bir kent ile karşı karşıyayız.

Karabük mutlaka değişmek zorunda. Özkan Başkan'ın ortaya koyduğu vizyonunu eleştirenlerin hepsi, yapılmaz, olmaz, diyordu. Bugüne geldiğimiz şimdi bunlar yapılır, 1.5 senede yapılır, ben 6 ayda yaparım demeye başladılar. Aslında şunu kabul etti Karabük, Özkan Başkanın, ortaya koyduğu eğişim vizyonunu kabul etti. Karabük'ün değişebileceğini ve dönüşebileceğini kabul etmiş oldu ve Özkan başkan haklı çıkmış oldu. 2 aydır niye direndiniz, olma olmaz niye türkü söyleyip durdunuz. Aynı şekilde bakın bu Safranbolu için de geçerli. Safranbolu'da 5 senedir hiçbir şey yapmadan belediye başkanlığı yapmış bir hanımefendi var orada. Yani hiçbir şey yapmadan belediye başkanlığı yapmış. Bir de bugün bakıyorum billboardlarına 2019 yılında yapmadığı projelerin aynısını tekrar billboardlara asmış. Hayalle gerçek arasında fark var. Hayal kuruyor sadece" dedi.

MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal ise, ziyaretlerinden dolayı Özkan Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek, Karabük'ün ve Safranbolu'nun yeni bir imar planına ihtiyacı olduğunu ve vatandaşın lehine olan çalışmalar yapılarak kentsel dönüşümün yapılmasını talep etti. - KARABÜK