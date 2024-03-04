AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında - Son Dakika
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Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te yapılan proje tanıtım toplantısında Özkan Çetinkaya'yı destekledi ve Karabük'ün yeni bir döneme girdiğini belirtti.

04.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım toplantısına katılmak için geldiği Karabük'te bir konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çetinkaya için "Karabük'ün öz kanı" dedi.

Çetintaya'nın adaylığı ile birlikte Karabük'te yeni bir dönem başladığını ifade eden Tunç, Çetinkaya'ya destek istedi. Tunç, "Bölgenin bir evladı olarak sizlerin hemşerisi olarak kabinede hükümetimizde sayın Cumhurbaşkanımız da bir köprü vazifesi görmeye bir kere buradan söz veriyoruz. Milletvekillerimize el ele vererek inşallah Özkan kardeşimizi il belediyeleri arasında en genç başkan olarak inşallah başarılı olmasını sizler seçtikten sonra Karabüklü hemşerilerimizin takdiriyle inşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Bu heyecan Özkan Kardeşimizde var. Karabük'ün öz kanı. Artık Karabük'te yeni bir dönem başladığını görüyoruz." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında - Son Dakika
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