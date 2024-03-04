AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım toplantısına katılmak için geldiği Karabük'te bir konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çetinkaya için "Karabük'ün öz kanı" dedi.

Çetintaya'nın adaylığı ile birlikte Karabük'te yeni bir dönem başladığını ifade eden Tunç, Çetinkaya'ya destek istedi. Tunç, "Bölgenin bir evladı olarak sizlerin hemşerisi olarak kabinede hükümetimizde sayın Cumhurbaşkanımız da bir köprü vazifesi görmeye bir kere buradan söz veriyoruz. Milletvekillerimize el ele vererek inşallah Özkan kardeşimizi il belediyeleri arasında en genç başkan olarak inşallah başarılı olmasını sizler seçtikten sonra Karabüklü hemşerilerimizin takdiriyle inşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Bu heyecan Özkan Kardeşimizde var. Karabük'ün öz kanı. Artık Karabük'te yeni bir dönem başladığını görüyoruz." dedi. - KARABÜK