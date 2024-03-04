AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Proje Tanıtım Toplantısında

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım toplantısına katılmak için geldiği Karabük'te bir konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çetinkaya için "Karabük'ün öz kanı" dedi.
Çetintaya'nın adaylığı ile birlikte Karabük'te yeni bir dönem başladığını ifade eden Tunç, Çetinkaya'ya destek istedi. Tunç, "Bölgenin bir evladı olarak sizlerin hemşerisi olarak kabinede hükümetimizde sayın Cumhurbaşkanımız da bir köprü vazifesi görmeye bir kere buradan söz veriyoruz. Milletvekillerimize el ele vererek inşallah Özkan kardeşimizi il belediyeleri arasında en genç başkan olarak inşallah başarılı olmasını sizler seçtikten sonra Karabüklü hemşerilerimizin takdiriyle inşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Bu heyecan Özkan Kardeşimizde var. Karabük'ün öz kanı. Artık Karabük'te yeni bir dönem başladığını görüyoruz." dedi. - KARABÜK
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YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği vefa yürüyüşünde İstanbul'dan yola çıkarak 4 günde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların ve araçların sevgi gösterileriyle karşılaştığını belirtti.
Akdeniz Belediye Meclisi, Mart ayı ilk toplantısında çeşitli konuları görüşerek karara bağladı. Toplantıda, belediye hissesinin satışı, müzik festivaline maddi destek ve imar planı değişiklikleri gibi konular ele alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.
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