Toplantının ardından Yavuz ve beraberindeki heyet, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Altınöz, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a Safranbolu Evi tablosu hediye etti.

Ayrıca seçim işleri konusunda kısa ve uzun vadede yapılacakların aktarıldığı ve hedeflerin belirlendiği kaydedildi.

Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş

Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, Nafiz Kayalı, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.