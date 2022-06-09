AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri İstişare Toplantısı yapıldı

09.06.2022 12:09
AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri İstişare Toplantısı yapıldı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri Karabük İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri Karabük İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantı Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada, Yavuz'un toplantıda 2023 seçimlerine ilişkin birçok konuyu ele aldığı, karşılıklı diyalog halinde istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca seçim işleri konusunda kısa ve uzun vadede yapılacakların aktarıldığı ve hedeflerin belirlendiği kaydedildi.

Toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.

Toplantının ardından Yavuz ve beraberindeki heyet, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Altınöz, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a Safranbolu Evi tablosu hediye etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, Nafiz Kayalı, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim İşleri İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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