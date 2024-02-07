AK Parti Karesi İlçe Başkanı: Karesi\'de yüzde 60 oy alacağız

Politika

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, parti olarak insan odaklı belediyecilik anlayışı ile Karesi ilçesinde oylarını arttırıp, yüzde 60 ile seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Yerel seçimler öncesinde değerlendirmede bulunan AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, 31 Mart seçimlerinde Karesi ilçesinde yüzde 60 oy alacaklarını söyledi. Hakan Aka: "AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ortada. İnsanların doğumdan ölüme kadar yanlarında olan, insan odaklı bir anlayış içinde yıllarca bu millete hizmet edildi. Şimdi önümüzde yerel seçimler var, bu anlayış aynı şekilde devam edecektir. Bir önceki seçimde yüzde 53 ile kazanmıştık Karesi Belediyesi'ni. Bu seçimde hedefimiz yüzde 60'ın üzerine çıkabilmek. Yüzde 7'lik bir artış öngörüyoruz. Çünkü bizim katılımcı, sosyal, insan odaklı belediyecilik anlayışımızdan insanların memnun olduğunu görüyoruz. Bu dava için herkese çalışmak nasip olmaz. Mesele, bu şerefli davaya nasıl bir imtihan vereceğimizdir" dedi.

Başkan Aka, seçim günü bin 720 civarında sandık görevlisi ile çalışacaklarını toplamda 2 bin kişi ile sahada olacaklarını ifade etti. - BALIKESİR