AK Parti Karesi İlçe Başkanı: Karesi'de yüzde 60 oy alacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Karesi İlçe Başkanı: Karesi'de yüzde 60 oy alacağız

AK Parti Karesi İlçe Başkanı: Karesi\'de yüzde 60 oy alacağız

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, parti olarak insan odaklı belediyecilik anlayışı ile Karesi ilçesinde oylarını arttırıp, yüzde 60 ile seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

07.02.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, parti olarak insan odaklı belediyecilik anlayışı ile Karesi ilçesinde oylarını arttırıp, yüzde 60 ile seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Yerel seçimler öncesinde değerlendirmede bulunan AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, 31 Mart seçimlerinde Karesi ilçesinde yüzde 60 oy alacaklarını söyledi. Hakan Aka: "AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ortada. İnsanların doğumdan ölüme kadar yanlarında olan, insan odaklı bir anlayış içinde yıllarca bu millete hizmet edildi. Şimdi önümüzde yerel seçimler var, bu anlayış aynı şekilde devam edecektir. Bir önceki seçimde yüzde 53 ile kazanmıştık Karesi Belediyesi'ni. Bu seçimde hedefimiz yüzde 60'ın üzerine çıkabilmek. Yüzde 7'lik bir artış öngörüyoruz. Çünkü bizim katılımcı, sosyal, insan odaklı belediyecilik anlayışımızdan insanların memnun olduğunu görüyoruz. Bu dava için herkese çalışmak nasip olmaz. Mesele, bu şerefli davaya nasıl bir imtihan vereceğimizdir" dedi.

Başkan Aka, seçim günü bin 720 civarında sandık görevlisi ile çalışacaklarını toplamda 2 bin kişi ile sahada olacaklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara Ziyareti Nisan Ayına Ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara Ziyareti Nisan Ayına Ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Reuters'a göre, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların görüşüleceğini belirtti.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

AK Parti, Karesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karesi İlçe Başkanı: Karesi'de yüzde 60 oy alacağız - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:42:46. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Karesi İlçe Başkanı: Karesi'de yüzde 60 oy alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement