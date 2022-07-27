Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı

27.07.2022 15:10
Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli-Devrek arası karayolunda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatları sonrası çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek yol yapımının kendi dönemlerinde biteceğini söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli- Devrek arası karayolunda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatları sonrası çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek yol yapımının kendi dönemlerinde biteceğini söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, teşkilat mensupları, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Müteahhit Firma Yetkilisi ve Armutlucuma bölgesinde bulunan köy muhtarları ile birlikte; Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulundu. Yerinde ve harita üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından bir açıklama yapan Bozkurt, Ereğli-Devrek yolundaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti: "Karayolları 15. Bölge Müdürümüz Sayın Yüksel Oğuzhan, Mühendislerimiz, Müteahhit Firma Yetkilisi, teşkilat mensuplarımız ve güzergahta bulunan köylerimizin Muhtarları ile birlikte; Ereğli-Devrek yolunda ve akabinde Kızılcapınar, Elmacı, Ören ile Kepez yollarında incelemelerde bulunduk. Devam eden yol çalışmalarını yerinde gördük. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de Ereğli-Devrek yoluydu. Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ilçemize ziyaretinde yolun 2023 yılına kadar bitmesi yönündeki talimatları sonrası, çalışmalar çok yönlü olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan yol genişletme, düzeltme ve sağlamlaştırma işlemleri yapılıyor; diğer taraftan da istinat duvarları yükseliyor. Ereğli-Devrek yolunda hummalı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de ifade ettiğim gibi, inşallah bu yol bizim dönemimizde bitecek; Armutlucuma bölgemiz rahata kavuşacak ve Ereğli ile Devrek birbirlerine daha yakın olacak." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; 'Tek kelimeyle omurgasızlık' Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; 'Tek kelimeyle omurgasızlık'
Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement