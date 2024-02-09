AK Parti Kırşehir'de aday adayları tanıtım toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Kırşehir'de aday adayları tanıtım toplantısı düzenleyecek

AK Parti Kırşehir\'de aday adayları tanıtım toplantısı düzenleyecek

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'in yeniden AK Parti belediyeciliğiyle tanışacağını söyleyerek, aday adayları tanıtım toplantısının düzenleneceğini duyurdu.

09.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kırşehir'de aday adayları tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Kındam Spor Salonunda düzenlenecek toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, il, ilçe adayları, partililer ve katılacak. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'in yeniden AK Parti belediyeciliğiyle tanışacağını söyleyerek, "Zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Teşkilatlar olarak bizler her zaman halkın içerisinde durmadan şehri analiz çalışmalarını yürütüyoruz. Halkımızı coşkulu günümüzde yanımızda olmaya bekliyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatih Şahin, AK Parti, Kırşehir, Spor, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kırşehir'de aday adayları tanıtım toplantısı düzenleyecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir'de aday adayları tanıtım toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement