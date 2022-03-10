AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Batur'a "proje" eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Batur'a "proje" eleştirisi

10.03.2022 12:36
AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'tan, Batur'a "proje" eleştirisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Hükümetin CHP'li belediyeleri engellediğine dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Hükümete hangi projeyi sundunuz da destek vermedik?

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Hükümetin CHP'li belediyeleri engellediğine dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Hükümete hangi projeyi sundunuz da destek vermedik?" dedi.

Mehmet Sait Başdaş, partisinin Konak ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Batur'un hükümetin Konak'a verdiği destekleri görmezden geldiğini, yerel yönetimde güç olmanın ve manipülasyon yapabilmenin verdiği imkanlarla gerçeği yok saydığını savundu.

Batur'un basına verdiği demeçlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu öne süren Başdaş, "Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığının yerel yönetim yardım fonlarının iktidar belediyelerine gittiğini savunuyor. Hatta, 'Yukarıdan yağmur yağsa branda çekecekler' diyor. Buradan başkana soruyoruz. Hükümete hangi projeyi sundunuz da destek vermedik? Buyursun gelsin, yapmak istedikleri ne varsa hep beraber yapalım. İlk günden beri söylüyoruz. Konak başkana 5 gömlek fazla geldi. Yapamayacağını anlayınca 'yerim dar oynayamam' bahanesine sığınıyor kendince." diye konuştu.

"Batur'un Tunç Soyer ile olan rekabeti bize zarar veriyor"

Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin "uyumsuzluğu" nedeniyle ilçenin hizmet almakta sıkıntı yaşadığını ileri süren Başdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'li belediyeler kendi içlerindeki problemleri Hükümeti suçlayarak örtmeye kalkmasın. Şu ana kadar Konak için hayati önem taşıyan birçok proje Büyükşehir'den döndü. Bu projelerin Konak Belediyesi'ne açtığı zarar yaklaşık 500 milyon lira. Sayın Batur'un Tunç Soyer ile olan rekabeti bize zarar veriyor. İş bilmezliklerinin bedelini bize fatura etmeden önce kendi iç meselelerini çözsünler onların şahsi ikballeri yüzünden şehrimiz heba oluyor. Buradan sayın Batur'a soruyorum Konak'ın yüzde 75'inde doğal gaz yok. Bunun sebebi 33 yıldır Konak'ı yöneten zihniyetiniz. Sizin yüzünüzden 21. yüzyılda Konak hava kirliği ile gündemde. Siz bile Konak'ta ikamet etmiyorsunuz. Artık halkımız hizmet bekliyor sizden boş laf değil."

Başdaş, Konak'ta hizmet adına önemli çalışmalar yaptıklarını, Alsancak ve Göztepe stadyumlarını bitirdiklerini, Alsancak'ta bulunan eski TEKEL binalarını da kültür merkezine dönüştürerek açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Mehmet Sait, AK Parti, Hisarcık, Konak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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