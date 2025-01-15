AK Parti Konya 8. Olağan Kongresi 17 Ocak'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Konya 8. Olağan Kongresi 17 Ocak'ta

AK Parti Konya 8. Olağan Kongresi 17 Ocak\'ta

Hasan Angı, 17 Ocak'taki kongreye dair teşekkürlerini ve hayırlı dileklerini iletti.

15.01.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak'ta yapılacak olan AK Parti Konya 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Angı, "Konya olarak inşallah 17 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Konya Spor ve Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği 8. Olağan İl Kongremizi yapmış olacağız. Öncelikle kongremizin hem partimiz için hem şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun dönemdir il başkanı olarak birlikte çalıştık. Öncelikle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehrin güzel insanlarına her zaman müteşekkiriz. Uzun bir dönemde görev yaptım. Tüm hemşerilerimize, tüm üyelerimizden, tüm partilerimizden, her türlü kurum yöneticilerimizden ve aklımıza gelebilecek tüm kademelerde görev yapmış kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onların da haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Konya 8. Olağan Kongresi 17 Ocak'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Konya 8. Olağan Kongresi 17 Ocak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.