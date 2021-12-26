Üye Girişi
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

26.12.2021 13:13
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığının 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığının 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 20 yıl içerisinde pek çok engellerin aşıldığına vurgu yaparak, "20 yıl önce aziz milletimizle çıktığımız bu yolculukta önümüze pek çok engeller çıktı. Hamdolsun milletimizin cesaretiyle hepsi bir bir aşılarak bu günlere gelindi. Sandıklarda görev yapan kardeşlerimizden genel başkanımıza kadar milletimizin desteğiyle güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürümemize rabbimiz müsaade etti. Bugün geldiğimiz noktada pandemi ve küresel iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığın dünyada dengeleri bozduğu ve gıda fiyatlarında aşırı yükselişin yaşandığı bir dönemi Türkiye olarak biz de hissediyoruz. Bir taraftan da Türkiye yeni bir ekonomik modele geçme kararı aldı. Üreterek büyümeyle, yatırımlarla ve istihdamla Türkiye'yi güçlü kılmak adına yeni bir uygulama hayata geçti. Geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin ekonomideki ayaklarının ne kadar güçlü bastığını, bununla ilgili atılan adımların ne denli doğru olduğunu görüyoruz. 2021 yılının son günlerine yaklaştık. Güçlü bir Konya Türkiye'nin gücüne güç katar. Bugüne kadar olduğu gibi 2023 seçimlerine de var gücümüzle hazırlanacağız. Bize düşen sahada var olmak. Birlikte olmanın bereketini bugüne kadar yaşadık. Bundan sonra da aynı güçle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Darda kalanın yanındayız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Ağustos 2022'de Konya'da düzenleneceğini hatırlattı. Başkan Altay, 55 ülkeden 3 binden fazla sporcu, antrenör ve basın mensuplarının Konya'ya geleceğini kaydetti. Büyükşehir Yasası ile birlikte tüm Konya'ya hizmet vermeye başladıklarını vurgulayan Başkan Altay, "O günden itibaren kendimize belirlediğimiz 3 hedef doğrultusunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Birincisi altyapı sorunlarının tamamlanması. İkincisi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirinin artırılması. 3'üncüsü de Konya'da bulunan sosyal hayatın ilçelerimizde de gelişmesi için çabalar gösteriyoruz. 2014 yılından itibaren İlbank'tan belediyemize gelen rakam yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira. Büyükşehir Belediyemizin harcadığı para ise yaklaşık 4 milyar lirayı buldu. Bunları yaparken bir yandan da pandemiyle ilgili süreçler devam ediyor. Sosyal yardım konusunda geçen yıl çok ciddi bir harcama gerçekleştirdik. Ama biz verdikçe bereketlendiğine inanıyoruz. Kim darda kalmışsa onun yanında olacağız" diye konuştu.

Programda AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Selman Özboyacı ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da birer selamlama konuşması yaptı, toplantının hayırlı olmasını diledi. - KONYA

AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

YORUMLAR
500

AK Parti, Türkiye, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
11:22
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49

Son Dakika Haberleri
12:46 Salatayı ağzına götüreceği sırada göz göze geldiği hayvan sebebiyle büyük korku yaşadı
12:45 Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 13:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement