AK Parti Kütahya 29.868. Üyesini Karşıladı

Politika

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, partiye katılan yeni üyelerle ilgili açıklamada bulundu. Afşarünal, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 29 bin 868. üyesinin Hüseyin Kıyak olduğunu duyurdu.

Yeni üyeleriyle daha da güçlendiklerini belirten Afşarünal, "Partimize katılan her birey, bizim için büyük bir değer taşıyor. Hüseyin Kıyak'a aramıza hoş geldin diyor, birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya teşkilatı, üye çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, yeni katılımlarla birlikte teşkilatın daha da büyüdüğü belirtiliyor. - KÜTAHYA