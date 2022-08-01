Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte ilçede yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi temel atma çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili İshak Gazel, temeli atılan içme suyu arıtma tesisinin Emet'e ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Milletvekili Gazel, Emet'te alt yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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