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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, İYİ Partili Türkkan'ın "provokasyon" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, İYİ Partili Türkkan'ın "provokasyon" iddialarına yanıt Açıklaması

05.11.2021 22:49
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, İYİ Partili Türkkan'ın

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfretmesine ilişkin "provokasyon" iddiasına yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfretmesine ilişkin "provokasyon" iddiasına yanıt verdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Lütfü Türkkan'ın konuyla ilgili paylaştığı tweeti alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre, bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerine yer vermişti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, İYİ Partili Türkkan'ın 'provokasyon' iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, İYİ Partili Türkkan'ın "provokasyon" iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
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