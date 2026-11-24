AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Saygın bir siyasetçi ve devlet adamı, önceki dönem TBMM Başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."