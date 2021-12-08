Üye Girişi
AK Parti'li Aydemir: "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?"

08.12.2021 14:13
AK Parti'li Aydemir: "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle bir ayda dört defa görüştüğünü ifade ederek, "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle bir ayda dört defa görüştüğünü ifade ederek, "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğünü anımsattı.

Muhalefet partilerinin "hazımsızlıklarının ve çekememezliklerinin görüşmelere yansıdığını" ileri süren Aydemir, muhalefetin görüşmelere "terörize bir zemin" oluşturduğunu savundu.

" İçişleri Bakanı'mız yiğitliğin temsilcisi olan bir isimdir." diyen Aydemir, "Terörü yerle yeksan etmişiz, buna dönük bir tahammülsüzlük var. İçişleri Bakanlığı bizim şeref varakalarımızdan bir sayfadır. Buna tahammül edemiyorlar. Bununla birlikte Meclis Genel Kurul zeminini maalesef çekilmez hale getiriyorlar. AK Parti hükümeti, bakanlıklar marifetiyle ülke halkına hizmetlerini sürdürürken tüm dünya Türkiye'yi gıpta ile takip ediyor." şeklinde konuştu.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çeşitli anlaşmalar imzalandığını, muhalefetin bundan dolayı karalar bağladığını söyledi.

İmzalanan anlaşmalarla Türkiye'nin çok daha özel bir zemine yerleştiğini, ufkunun açıldığını belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Böyle olunca da muhalefetin iktisadi açıdan beklediği o yıkım, çöküntü olmayacak. Bundan dolayı mutazarrır halleri var. Milletimiz müreffeh halde yaşasın, muhalefet varsın beter olsun. ABD büyükelçisiyle neredeyse haftada bir toplantı yapar hale geldiler. İYİ Parti Genel Başkanı Amerika büyükelçisiyle bir ayda dört defa görüşme yapmış. Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen. Milletimiz bunu o şaşmaz zihin terazisine koyuyor, Allah'ın izniyle seçim zemininde de gereken dersi verecek. Şimdiden biz bunları görüyoruz."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Muhalefet, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?' - Son Dakika


Son Dakika

Fenomen Zeynep Buse Korkmaz, TikTok'a giriş hikayesini anlattı: Bir video attım, 30 bin takipçi geldi 14:02 Fenomen Zeynep Buse Korkmaz, TikTok'a giriş hikayesini anlattı: Bir video attım, 30 bin takipçi geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti 11:20 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek 09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Son Dakika Haberleri
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
14:01 Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
13:55 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi
13:47 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler
13:43 5 çocuğun öldüğü servisin şoförü pazara yetişmek için hız yapmış!
13:31 Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi?
13:27 Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz
Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü         
14:19
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar         
11:15
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!         
10:23
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement