AK Parti'li Aydemir: "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle bir ayda dört defa görüştüğünü ifade ederek, "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğünü anımsattı.

Muhalefet partilerinin "hazımsızlıklarının ve çekememezliklerinin görüşmelere yansıdığını" ileri süren Aydemir, muhalefetin görüşmelere "terörize bir zemin" oluşturduğunu savundu.

" İçişleri Bakanı'mız yiğitliğin temsilcisi olan bir isimdir." diyen Aydemir, "Terörü yerle yeksan etmişiz, buna dönük bir tahammülsüzlük var. İçişleri Bakanlığı bizim şeref varakalarımızdan bir sayfadır. Buna tahammül edemiyorlar. Bununla birlikte Meclis Genel Kurul zeminini maalesef çekilmez hale getiriyorlar. AK Parti hükümeti, bakanlıklar marifetiyle ülke halkına hizmetlerini sürdürürken tüm dünya Türkiye'yi gıpta ile takip ediyor." şeklinde konuştu.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çeşitli anlaşmalar imzalandığını, muhalefetin bundan dolayı karalar bağladığını söyledi.

İmzalanan anlaşmalarla Türkiye'nin çok daha özel bir zemine yerleştiğini, ufkunun açıldığını belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Böyle olunca da muhalefetin iktisadi açıdan beklediği o yıkım, çöküntü olmayacak. Bundan dolayı mutazarrır halleri var. Milletimiz müreffeh halde yaşasın, muhalefet varsın beter olsun. ABD büyükelçisiyle neredeyse haftada bir toplantı yapar hale geldiler. İYİ Parti Genel Başkanı Amerika büyükelçisiyle bir ayda dört defa görüşme yapmış. Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen. Milletimiz bunu o şaşmaz zihin terazisine koyuyor, Allah'ın izniyle seçim zemininde de gereken dersi verecek. Şimdiden biz bunları görüyoruz."