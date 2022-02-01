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AK Parti'li Aydemir: "Belediye başkanları ve muhalefet liderleri büyükelçi aşkını nereden devşirmişler" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Belediye başkanları ve muhalefet liderleri büyükelçi aşkını nereden devşirmişler"

01.02.2022 14:12
AK Parti'li Aydemir: "Belediye başkanları ve muhalefet liderleri büyükelçi aşkını nereden devşirmişler"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Belediye başkanları ve muhalefet parti liderleri, büyükelçi aşkını nereden devşirmişler?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Belediye başkanları ve muhalefet parti liderleri, büyükelçi aşkını nereden devşirmişler? Bazı muhalefet parti liderleri ve belediye başkanları ayda dört beş kez büyükelçilerle görüşüyor. Bu neyin mesajıdır? Biraz da millete muhabbet besleyin." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin beklentilerini yerine getirdiğini, son olarak elektrik faturalarına ilişkin yapılacak düzenlemenin vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, son bir yılda 367 bin ilave istihdam oluşturduğuna yönelik açıklama yaptığını aktaran Aydemir, "Türkiye ise aynı dönemde gençlere yönelik olarak 2,7 milyon ilave iş oluşturdu. Bir kıyas yapıldığında Türkiye'nin, ABD'nin on katı istihdam oluşturduğunu görüyoruz. Bu çok önemlidir. Muhalefet bu konularla ilgili bir şey diyor mu? Onları hizmetsizlik tarif ediyor. İstanbul'da ne yaptıklarını gördük. Millet yollarda mahsur kalırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İngiliz Büyükelçisiyle yemek yiyor. Onların insan diye bir derdi yok." diye konuştu.

Trabzon'daki törende bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadelere ilişkin tartışmaları anımsatan Aydemir, muhalefetin proje geliştiremediği için konuyu istismar ettiğini savundu.

CHP'nin seçim otobüsündeki çocuk fotoğrafı ile farklı yerlerde zafer işareti yapan çocukların fotoğraflarını gösteren Aydemir, CHP ve bazı muhalefet partilerinin çocukları propaganda malzemesi olarak kullandığını söyledi.

Aydemir, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretine ilişkin soruya ise "Belediye başkanları ve muhalefet parti liderleri, büyükelçi aşkını nereden devşirmişler? Bazı muhalefet parti liderleri ve belediye başkanları, ayda dört beş kez büyükelçilerle görüşüyor. Bu neyin mesajıdır? Neyi konuşuyorsunuz? Bu büyükelçilere olan muhabbetiniz nereden geliyor? Biraz da millete muhabbet besleyin. Yerli ve milli olun." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Belediye başkanları ve muhalefet liderleri büyükelçi aşkını nereden devşirmişler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Belediye başkanları ve muhalefet liderleri büyükelçi aşkını nereden devşirmişler" - Son Dakika
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