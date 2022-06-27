AK Parti'li Aydemir: "CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu"

27.06.2022 13:47
AK Parti'li Aydemir: "CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 6'lı masaya meydan okuduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 6'lı masaya meydan okuduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin göstere göstere kurşuna dizildiğini, İspanya Başbakanı'nın da bunu yapanlara iş birliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bu konudaki farkını dile getiren Aydemir, "Biz, İspanya'dan göçen Yahudilere kucak açan bir milletiz. Onlar, bugün bile insanları katlediyorlar." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın "CHP olarak bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu." dediğini ifade eden Aydemir, "CHP Grup Başkanvekili açık bir biçimde 6'lı masaya meydan okudu." diye konuştu.

Aydemir, Millet İttifakı'nın 2023'te bir adayın etrafında buluşamayacağını öne sürdü.

Adana merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da dahil 35 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Aydemir, "Kim bu PKK'lılar? İnsanlık düşmanı, bu milletin düşmanı değil mi? Şimdi bunlara kucak açan bir CHP. Niye açıyor? Yol bulabilmek, onlardan oy alabilmek için. Siz, insanlığa düşmanlık etmişlerden sırf oy alabilmek için onlara ön açarsanız yarın ilahi tokadı yiyeceksiniz. Hiç kurtuluşu yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu" - Son Dakika
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