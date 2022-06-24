AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepki - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepki

24.06.2022 12:51
AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepki

AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepkiAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine tepki göstererek "CHP, HDP'den gitti özür diledi.

AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine tepki göstererek "CHP, HDP'den gitti özür diledi. Faik Öztrak 'Polise atılan tokat kabul edilemez' dedi ya, Ahmet Türk'ten yediği zılgıtın ardından Salıcı'yı gönderip, özür ve nedamet beyanında bulunup bu işten geri adım attıklarını söyledi" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etmesine de tepki göstererek açıklama yaptı.

'CHP, HDP'DEN ÖZÜR DİLEDİ'

Aydemir, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, polise yumruk atması olayında CHP'nin tavrını eleştirerek, "CHP, HDP'den gitti özür diledi. Faik Öztrak, 'Polise atılan tokat kabul edilemez' dedi ya, Ahmet Türk'ten yediği zılgıtın ardından Salıcı'yı gönderip, özür ve nedamet beyanında bulunup bu işten geri adım attıklarını söyledi. CHP, HDP'ye, 'Bizi bağışlayın, özür diliyoruz, bizi bırakmayın' diyor. Ne adına yapıyorlar? Tokat yiyen polis, bu millet adına görev yapıyor. HDP'nin sahiplendiği PKK'lı imansızlar binlerce insanımızın kanında parmağı olanlar değil mi? Buna rağmen Oğuz Kaan Salıcı gidip bu nedamet ifadesinde niye bulunur? Durum buysa milliyetçilik havarisi kesilen Meral Akşener buna ne söyleyecek? Ortağınız, Millet İttifakı'nın en büyük parçası gidiyor, HDP'ye özür beyanında bulunuyor. Onun özrü, sizin de özrünüz anlamına gelir mi gelmez mi? Buna ne diyorsunuz? Biz bu yaklaşımı, şehitlerimiz adına telin ediyoruz" dedi.

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Oğuz Kaan Salıcı Mardin'de Ahmet Türk ile Görüştü Oğuz Kaan Salıcı Mardin'de Ahmet Türk ile Görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepki - Son Dakika

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