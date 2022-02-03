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AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Tanrıkulu'na: "Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Tanrıkulu'na: "Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar"

03.02.2022 13:15
AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Tanrıkulu'na: "Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın yayın organında açıklamalarda bulunmasını eleştirerek, "Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın yayın organında açıklamalarda bulunmasını eleştirerek, "Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak Cizre'de teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan piyade er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet diledi.

Tanrıkulu'nun, terör örgütünün yayın organı Medya Haber'e açıklamalarda bulunduğunu belirten Aydemir, "Bunlar zaten televizyonlarına hep çıkıyorlar, PKK ya da HDP ile zaten paydaş durumdalar." ifadesini kullandı.

Tanrıkulu'nun, açıklamaları sırasında söz konusu medya organında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin bir altyazının yer aldığını aktaran Aydemir, "İçimizi yakan, paramparça eden bir ifade. CHP milletvekili televizyon programlarına çıkmış, altta 'Gerillalar Zap'ta işgalci Türk ordusuna karşı eylem yaptı.' yazısı geçiyor. Bu nasıl bir haldir, böyle bir rezalet olabilir mi? Atatürk'ün partisi bu. Milli birliği öne alan Atatürk'ün partisinin milletvekilinin yaptığına bakın." değerlendirmesini yaptı.

Aydemir, vicdanı olan herkesin bundan rahatsız olacağını dile getirerek "Gencecik, 20 yaşındaki evladımız şehit oldu ama bir CHP'li onların televizyonlarında arzıendam ediyor. Büyük bir rezalet. Bunların ittifaklarının adına bakın sözüm ona Millet İttifakı. Nerede millet? Milletin canı toprağa düşüyor, bunlar neredeler?" diye konuştu.

Tanrıkulu'nun, aynı programda "Diyarbakır bir kimliğin kenti" sözünü de sarf ettiğini belirten Aydemir, "Ne demek kardeşim, Diyarbakır bütün bir milletin kenti? Bu, aslında Kürt düşmanlığıdır. Her seferinde söyledik, vatanın her karışı Kürt'e aittir, Diyarbakır'a hapsedemezsiniz. Bu, ayıp bir şeydir, bölücülüktür. Böyle bir rezalet olamaz." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mevla, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Tanrıkulu'na: 'Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Tanrıkulu'na: "Bunlar zaten PKK ya da HDP ile paydaş durumdalar" - Son Dakika
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