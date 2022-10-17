AK Parti'li Aydemir'den, İYİ Parti'li heyetin ABD ziyaretine tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den, İYİ Parti'li heyetin ABD ziyaretine tepki Açıklaması

17.10.2022 12:56
AK Parti'li Aydemir'den, İYİ Parti'li heyetin ABD ziyaretine tepki Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti'li heyetin ABD ziyaretini değerlendirirken, "Kılıçdaroğlu gitti, 'Emrinizdeyiz' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti'li heyetin ABD ziyaretini değerlendirirken, "Kılıçdaroğlu gitti, 'Emrinizdeyiz' dedi. Şimdi İYİ Parti aynısını, vakit geçirmeden Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile hayata geçiriyor." sözlerini sarf etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasra'daki maden kazasının, tüm ülkenin yüreğini dağladığını, devletin şehitlerin emanetleri için ne lazımsa yapacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti'li bir heyetin ABD'ye ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Aydemir, "Kılıçdaroğlu gitti, 'Emrinizdeyiz' dedi. Şimdi İYİ Parti aynısını, vakit geçirmeden Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile hayata geçiriyor. Bizi arayanlar, 'Bununla ilgili söyleyecek bir şeyiniz yok mu?' diye sahadan aldığımız tepki var. Milletin tepkisi buna. Ayıptır. 'ABD bizi desteklesin, milletin desteklemesinin ehemmiyeti yoktur' diyorlar." ifadesini kullandı.

İbrahim Aydemir, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Amasra'daki maden kazasına ilişkin soru üzerine Aydemir, maden ocaklarında şartların anlık olarak değiştiğini, söz konusu maden ocağı hakkında 2019 yılına ait Sayıştay raporundaki tespitlerin, aradan geçen sürede değişiklik gösterdiğini; eksikliklerin tamamlandığını aktardı.

AK Parti'li Aydemir, "Patlamanın sebebi olmalı. Her türlü tedbir alındıysa neden" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Anbean değişen şartlar olabiliyormuş. Teknik bilgi sahibi olanlar kayıtlara düşmüşler, oradan alıp söylüyorum. Ne olursa olsun tedbiri en yüksekte tutmak durumundayız. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ama siyasette proje üretemeyenler, her gün milletin nefretiyle muhatap olanlar, şimdi bu kazadan dolayı da olur olmaz laflar ediyorlar; arka planına bakmadan, o ailelerin hassasiyetini gözetmeden 'Siyaseten ne kar ederiz' diye hareket ediyorlar. Bunlara yazıklar olsun, inin bu milletin sırtından. Allah aşkınıza millet lehine bir şeyiniz olsun. 'Biz gelirsek maden ocaklarında şunları yapacağız' deyin. Ayıp. Daha inceleme, araştırma yapılmadan hemen iftira, yalanlarla hükümete abanmak. Bu yüzden bu millet muhalefetten nefret ediyor, asla ve asla güvenmiyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, İYİ Parti'li heyetin ABD ziyaretine tepki Açıklaması - Son Dakika

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