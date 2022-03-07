AK Parti'li Aydemir'den, muhalefete stokçuluğu teşvik ettiği eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den, muhalefete stokçuluğu teşvik ettiği eleştirisi

07.03.2022 13:32
AK Parti'li Aydemir'den, muhalefete stokçuluğu teşvik ettiği eleştirisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin sadece "karıştırma" odaklı siyaset yaptığını belirterek, "Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin sadece "karıştırma" odaklı siyaset yaptığını belirterek, "Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu işe teşne olan kurumlar, kuruluşlar kimler varsa mutlaka bu işin hesabını vermeliler." dedi.

Aydemir, Erzurum'un ziraat odası il ve ilçe başkanları ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fırsat buldukça Erzurum'da ziraat odası başkanlarının her ay yaptıkları toplantılara katıldığını ifade ederek, "Biz ezbere yol yürümüyoruz, biz sahada o işin sahipleriyle görüşerek bu işleri yapıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları inkar etmediklerini dile getiren Aydemir, Erzurum'un ziraat odası il ve ilçe başkanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görüşmeler yapacaklarını ve yapılabileceklerin gayretinde olacaklarını bildirdi.

Muhalefetin sadece "karıştırma" odaklı siyaset yaptığını söyleyen Aydemir, şöyle konuştu:

"Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şu yağ kuyrukları nereden neşet etti? Ben insanlarımızı kınamıyorum. Ama bu işe teşne olan kurumlar, kuruluşlar kimler varsa bunlar mutlaka bu işin hesabını vermeliler. İşte ziraat odası başkanlarımız burada. Yağın ne noksanı çekiliyormuş ki böylesine stokçuluğu teşvik edici bir hal orta yere çıkıyor? Niye bunlar oluyor? Muhalefet ucuz siyaset yapıyor. Bundan kaynaklı. Akılları sıra 'Böyle yaparsak, kestirme yoldan iktidara gideriz. İnsanları, huzursuz, rahatsız ederiz, onlar da bize yönelirler.' Sizde nitelik yok, millet görüyor, biliyor. Tarım kesimine dönük muhalefetten bir tane bir şey duydunuz mu? 'İşsizliği önlemek için muhtarlara özel kalem müdürü tayin edeceğim' diyor. Böyle düşünen bir muhalefet lideri tarım kesimine, hayvancılığa ne katabilir?"

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Milletvekili, AK Parti, Siyaset, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, muhalefete stokçuluğu teşvik ettiği eleştirisi - Son Dakika


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