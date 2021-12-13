AK Parti'li Aydemir: "Dünyanın gıptayla baktığı, bizden ithal ettiği yerli mallarımız var" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yerli Malı Haftası'na girildiğine işaret ederek, "Dünyanın gıptayla baktığı, bizden ithal ettiği yerli mallarımız var." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgına rağmen turizm gelirlerinde geçen yıla göre artış görüldüğünü söyledi.

AK Parti'nin kültür değer ve varlıklarını kuşatıcı politikasının etkilerinin, köylerde ve mezralarda bu varlıkların tespiti ve turizmin gelişmesinde hissedildiğini dile getiren Aydemir, öte yandan aktif dış politika sayesinde Türkiye'nin saygınlığının çok yüksek olduğunu belirtti.

Aydemir, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı sanayi üretim endeksinde 11 aydır süren artışın ve cari açıktaki olumlu verilerin, Türkiye ekonomisi açısından ilerleyen dönemde iyiye işaret ettiğini kaydetti.

İktidarın terörle mücadeledeki kararlılığına dikkati çeken Aydemir, MİT ve TSK'ye, yürüttükleri son operasyonda, 9 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti'li Aydemir, Erzurum'da kış sporlarına yönelik yatırımların bugün meyvelerini vermeye başladığını da ifade ederek, kayakla atlamada uluslararası başarılarından dolayı Fatih Arda İpcioğlu'nu kutladı.

Yerli Malı Haftası'nın bu hafta kutlanacağını belirten Aydemir, "Yerli üretimde ciddi mesafeler aldık. Eskiyle kıyas götürmeyecek kadar yerli malı üretiyoruz. Dünyanın gıptayla baktığı, bizden ithal ettiği yerli mallarımız var. Bunları sahipleniyoruz ve bunlarla iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çıkarmış olduğu kararname ile 'Made in Turkey' ifadesi artık 'Made in Türkiye' şeklinde kullanılacak. Bunu, Türkiye markasını çok daha berrak ve net hale getirebilmek için yapıyoruz." şeklinde konuştu.