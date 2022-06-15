AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok"

15.06.2022 16:44
AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin millete yönelik bir endişesinin olmadığını, tek dertlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek olduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin millete yönelik bir endişesinin olmadığını, tek dertlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasette topluma sürekli müspet mesajların verilmesi gerektiğini, AK Parti olarak bu ilkeye dikkat ettiklerini ancak muhalefetin tam tersi ve yalan mesajlarla toplumu kandırmaya çalıştığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türk Hava Yolları'nın marka adıyla ilgili açıklamasını anımsatan Aydemir, "Cumhurbaşkanımız hava yolumuzun adını 'Türk Hava Yolları' diye değiştirdi. Bundan sonra 'Türk' ifadesinin kullanılacağını söyledi. Biz milleti birleştirmenin derdindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde insanlar tek millet çatısı altında birleşti. Hepimiz Türk milletinin esaslı parçasıyız. İstismarcılar, heybesinde hizmet kavramı olmayanlar bu istismarını da kaybetti." diye konuştu.

Aydemir, muhalefetin izlediği politikaları eleştirerek, "Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok. Tek dertleri hükümeti yıkmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek." dedi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayamadığını dile getiren Aydemir, "Muhalefet adayını ister açıklasın ister açıklamasın, neticede kaybedecekler. Çünkü bu milletin basireti bunların kıvamsızlığını bilecek durumdadır. Bunlar hem HDP'den utanıyor hem de ondan vazgeçemiyorlar. HDP bunları korkutmuş. Millet bunların kumaşlarının bozukluğunun farkında." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok' - Son Dakika

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