AK Parti'li Aydemir ve Turan'dan, İHA ve SİHA'lara ilişkin açıklamalara tepki - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İHA ve SİHA'lara yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclite düzenlediği basın toplantısında, bir televizyonda uzun yıllardır yayıncılık yapan bir ismin, İHA'ları, SİHA'ları "planöre" benzettiğini belirterek, şöyle dedi:

"'Bunlardan bir şey olmaz.' diyor. Hazımsızlık, çekememezlik bir de demek ki zihin haritalarında Türkiye'nin mesafe almasına dönük bir tepki var ki şimdi aşikar ediyorlar. Eğer o planöre benzettiğiniz İHA'lar, SİHA'lar olmasaydı 30 yıllık esaret Karabağ'da son bulmazdı. Hazımsızlık buradan aslında zaten. Bir siyasi partinin genel başkanı, aslında o altılı masayı yandan, yöreden destekleyen, kenardan bunların yoldaşı, arkadaşı olan bir isim de ne diyor? 'İHA'lar, SİHA'lar satılmasın, satışları engellensin.' diyor. Niye? 'Savaşı cazip hale getiriyormuş, savaş zemini oluşturuyormuş'. Oysa İHA'lar, SİHA'lar mazlum milletler için bir umut oldu."

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ifadesinin çok yerinde olduğunu belirten Aydemir, "Onun ifadesiyle söylüyorum ki; yakın zamanda insansız savaş uçaklarımız olacak Allah'ın izniyle. Bundan sonra istedikleri gibi at koşturamayacaklar o müstebitler, milletin başına musallat olmuş zalimler." diye konuştu.

Aydemir, savunma sanayide alınan mesafenin sadece Türkiye'yi, Türk dünyasını, ümmet coğrafyasını değil bütün bir mazlum dünyayı çok daha rahatlatacağını söyledi.

"Kimin oyuncak olduğunu bu millet çok iyi görüyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise emperyalist zalimler birbirleriyle savaşırken masum insanların zarar gördüğünü belirtti.

"Savaşın iyisi yoktur. Barışın kötüsü yoktur" diyen Turan, "Ben her zaman şunu ifade ediyorum, biz savaşın aktörü değil barışın elçisi olmaya adayız. Biz bugün dünyada devam eden bu savaşın, ülkemizi de bütün bölgeyi, insanlığı tehdit eden bu savaşın durdurulması için çaba gösteriyoruz. Herhangi birinin yanında olmak gibi özel bir görevimiz yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayide yüzde 80 yerlilik oranına ulaştığını vurgulayan Turan, "Bu durum, ülkesine bağlı, ülkesinin değerlerini taşıyan bütün vatandaşları sevince boğuyor ama bazıları nedense bundan rahatsız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma gücünde yerlilik oranını arttırdıkça bundan Türkiye'nin rakipleri, düşmanları rahatsız olacağına Türkiye'de onlardan çok daha rahatsız olanların ortaya çıktığını vurgulayan Turan, İHA ve SİHA'lara yönelik yapılan değerlendirmelere de tepki gösterdi.

Turan, "Fransızlar, 'Türk SİHA'ları ezber bozuyor'. diyor. İspanyollar, 'Gökyüzünün yeni sahipleri.' diyor. Almanlar, 'Avrupa hava savunma sistemleri Türk SİHA'larıyla baş edemez.' diyor. İngilizler, 'Türk SİHA'ları ciddi bir rakip.' diyor ama ülkemizdeki devşirmeler Türk SİHA'larını itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor ve bu gurur kaynağımız olan yerli ve milli üretimimiz insansız hava araçlarımıza 'Oyuncak' diyor. Kimin oyuncak olduğunu bu millet çok iyi görüyor. Emperyalistlerin, sömürgecilerin iş birlikçisi olanlar, onların oyuncağıdır. Esas oyuncak onlardır." sözlerine yer verdi.