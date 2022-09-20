AK Parti'li belediyeler 1 milyon 200 bin genci çeşitli etkinliklerle buluşturdu

AK Parti'li belediyeler, yaz döneminde 90 branşta 1 milyon 200 bin genci binlerce aktivite ile buluşturdu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti'li belediyelerin yüzmeden yelkene, okçuluktan biniciliğe kadar 90 branştaki etkinliklerinden faydalanan gençlerin eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesine katkı sağlandı.

Üç aylık süreçte belediyelerin yaptığı faaliyetlerde, yüzmeyi 265 bin 835, futbolu 132 bin 216, jimnastiği 117 bin 356, basketbolu 92 bin 450, fitnessi 87 bin 341, tekvandoyu 84 bin 761, voleybolu 62 bin 45, tenisi 56 bin 625, okçuluğu 42 bin 184 ve güreşi 35 bin 386 genç tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gençlerin ülke için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ve bu doğrultuda hizmet üreten belediyeleri tebrik eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eğitimde, kültürde, sanatta ve bilimde geleceğimiz olan gençlerimize hak ettikleri değeri verirken sporda da dinamik, daha mutlu, yeteneklerini keşfeden, sağlıklı bireyler olmalarını destekliyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman kalplerinde gururla taşıyan bir gençlikle yarınlara daha güçlü ve umutla varacağımıza yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ve bu doğrultuda yaz spor okullarını organize eden belediye başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."