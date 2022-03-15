AK Parti'li Canbey: "Muhalefet, Türkiye'nin diplomasi başarısını yok sayıyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Canbey: "Muhalefet, Türkiye'nin diplomasi başarısını yok sayıyor"

15.03.2022 15:06
AK Parti'li Canbey: "Muhalefet, Türkiye'nin diplomasi başarısını yok sayıyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin "Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin " Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barışın, huzur ve istikrarın da sağlanamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü, dinamik ve ısrarlı diplomasi ile dünya barışına katkı konusunda önemli adımların atıldığını dile getiren Canbey, "Ülke olarak can kayıplarının önüne geçmek, bölgemizde barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için yoğun çaba harcıyoruz ve harcamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna savaşı öncesi ve sonrasında yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin dünyanın takdirini topladığını belirten Canbey, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'nda, savaşın taraflarını ilk kez dışişleri bakanları nezdinde aynı masada bir araya getirme başarısı gösterdiğini ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla barışı önemseyen, barış için mücadele eden ve bunu da başarıyla gerçekleştiren bir Türkiye'nin bulunduğuna işaret eden Canbey, "Türkiye'nin diplomasi başarısını herkes konuşuyor fakat üzülerek görüyoruz ki muhalefet bu başarıyı görmezden geliyor, yok sayıyor." diye konuştu.

Canbey, Fransa Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yalnızca telefon diplomasisi yapmakla suçladığını ve Türkiye'nin Antalya'da elde ettiği diplomasi başarısını örnek gösterdiğini aktardı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik paylaşımını hatırlatan Canbey, "Masanın şeklini eleştiriyor, ülkemizin elde ettiği bu büyük başarıyı gölgelemeye çalışıyor. Oysa Türkiye olarak milletimizin, devletimizin elde ettiği başarılarda birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve ülkemizin başarısını yüceltmeliyiz. Bu yapılan muhalefet maalesef milletimiz tarafından da dikkatle izleniyor. Bu şaşı bakış milletimiz tarafından eleştiriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu çabaların, artık masaya davet bekleyen değil masa kuran ve küresel sorunlara çözüm üreten bir Türkiye'yi yansıttığına dikkati çeken Canbey, Rusya Ukrayna savaşının bir an önce son bulmasını temenni etti.

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Antalya Diplomasi Forumu, cumhurbaşkanı, Muhalefet, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Canbey: 'Muhalefet, Türkiye'nin diplomasi başarısını yok sayıyor' - Son Dakika


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