AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu

12.09.2022 12:51
AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünü hatırlatarak Türk milletinin, darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı 15 Temmuz'da verdiğini kaydetti. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.


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Kaynak: DHA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu - Son Dakika
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