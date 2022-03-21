AK Parti'li Cora, Adana'da meydana gelen olayları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Cora, Adana'da meydana gelen olayları değerlendirdi Açıklaması

21.03.2022 18:36
AK Parti'li Cora, Adana'da meydana gelen olayları değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Adana'da dün meydana gelen olaylara ilişkin, "Her geçen gün tehlikeli bir yayılım içerisinde olan bu örgüte karşı hukuk nezdinde verilen mücadele maalesef birileri tarafından akamete uğratılmaya çalışılıyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Adana'da dün meydana gelen olaylara ilişkin, "Her geçen gün tehlikeli bir yayılım içerisinde olan bu örgüte karşı hukuk nezdinde verilen mücadele maalesef birileri tarafından akamete uğratılmaya çalışılıyor." dedi.

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Furkan Vakfı'nın iyi bir şekilde tanımlanması gerektiğini söyledi.

İzinsiz yürüyüşe yapılan müdahaleyi değerlendiren Cora, "Elebaşı Alparslan Kuytul tarafından, kapatılan Furkan Vakfına muzahir şahıslarla birlikte organize edilen hukuksuz gösteriye yapılan haklı ve yerinde muamele" değerlendirmesini yaptı.

Kapatılan vakfın "din kisvesi altında hiyerarşik bir düzen dahilinde Fetövari bir yapılanma ile eleman devşirdiğini, devlete karşı nefret içeren söylemler ve şiddet içeren faaliyetlerle kamu düzenini bozan bir yapı" olduğunu ifade edeN Cora, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çeşitli suçlardan açılan davaların bir kısmının sürdüğünü anımsattı.

Furkan Vakfı'nın da diğer terör örgütleri gibi yol almaya çalıştığını dile getiren Cora, "Olayın bu yönlerini hiçbir şekilde değerlendirmeye almadan, her geçen gün tehlikeli bir yayılım içerisinde olan bu örgüte karşı hukuk nezdinde verilen mücadele maalesef birileri tarafından akamete uğratılmaya çalışılıyor. Özellikle meşru zemin üzerinde siyaset yapmaya çalışan belirli kişilerin açıklamalarıyla da bu vakfın faaliyetleri bir nevi aklanmaya çalışılmaktadır. Bunu çok tehlikeli olarak değerlendiriyoruz." dedi.

AK Parti'li Cora, hükümetin bu yapılarla mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Biz bu kararlılığı da aynı zamanda dini ve milli bir görev olarak görüyoruz. Kusura bakmayın öyle hiç kimse özgürlük, insan hakları ve hukuk gibi kavramlarla bize numara çekmesin. Kimse olayları bağlamından kopararak bir anlık oluşan görseller üzerinden siyaset simsarlığı yapmasın. Bunu yapmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Cora, Adana'da meydana gelen olayları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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