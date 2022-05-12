AK Parti'li Füzün'den Akhisar Belediyesinin civciv dağıtma projesine tepki - Son Dakika
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AK Parti'li Füzün'den Akhisar Belediyesinin civciv dağıtma projesine tepki

12.05.2022 13:11
AK Parti'li Füzün'den Akhisar Belediyesinin civciv dağıtma projesine tepki

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Belediyesinin isteyen her vatandaşa 20 civciv dağıtma projesini insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atacağını bildirdi.

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Belediyesinin isteyen her vatandaşa 20 civciv dağıtma projesini insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atacağını bildirdi.

Fatih Füzün, yaptığı yazılı açıklamada, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, bakanlığın yayınladığı kararları görmezden geldiğini öne sürdü.

Kurumların bu konudaki hassasiyetine dikkati çeken Füzün, şöyle dedi:

"Akhisar Belediyesi yaptığı son hamle ile insan sağlığını ne kadar ayaklar altına aldığını ve ortaya attığı civciv projesi ile beraber kendilerinin ne kadar konulardan uzak olduklarını bir kere daha gösterdi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkileyen ve etkileri her geçen gün devam eden kuş gribi salgını, ülkemizde de en yaygın 2015 yılında görülmüş olsa da zaman zaman tekrardan kendini hatırlatmaktadır. Kovid-19 salgının bittiği ve insanımızın yeni nefes almaya başladığı bu günlerde böylesi hem tarım hayatını hem de insan hayatını tehlikeye atacak olan bir hamleyi şaşkınlık ile izliyoruz."

Daha önce Ziraat Odasının da projesinin reddedildiğini aktaran Füzün, daha önce bölgede görülen kuş gribi vakalarına da dikkati çekerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu hastalık mihraklarında Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği çerçevesinde toplam 5 milyon 747 bin 390 adet kanatlı hayvan itlaf edilmiş olup 58 milyon 283 bin 193 lira tazminat ödenmiştir. Dolayısıyla hem insan hem hayvan sağlığı açısından risk oluşturan bu hastalık ülke ekonomisine de büyük kayıplar yaşatmaktadır. Bu olay dağıttık bitti, sadece ve sadece basit bir civciv dağıtma projesi olarak görmemek bu işin başından sonuna kadar düşünülmeli ve araştırılmalıdır. Sayın Besim Dutlulu, 'tavukların partisinden' bahsetmekte. Soruyoruz kendisine: İnsan sağlığı açısından Bakanlığın ve Tarım Orman Müdürlüğünün aldığı kararlar ortadayken hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atmanın partisi belli midir?"

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Füzün'den Akhisar Belediyesinin civciv dağıtma projesine tepki - Son Dakika


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