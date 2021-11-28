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Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam açıklamasına tepki - Son Dakika

Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam açıklamasına tepki

28.11.2021 15:13
Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam açıklamasına tepki

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 yılında su zammı yok" açıklamasını eleştirerek, "2022'ye bir ay kala ve 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36'lık zam, AK Partili üyelerin girişimi ile azaltılmış...

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 yılında su zammı yok" açıklamasını eleştirerek, "2022'ye bir ay kala ve 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36'lık zam, AK Partili üyelerin girişimi ile azaltılmış ve 1 Ocak 2022'ye ertelenmesi sağlanmışken bu şimdi algı çalışması değil de nedir?" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener, "Büyükşehir Belediye Başkanımız '2021'de zam yapmayacağız açıklaması' yaptı. 2022'ye bir ay kala ve 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36'lık zam AK Partili üyelerin girişimi ile azaltılmış ve 1 Ocak 2022'ye ertelenmesi sağlanmışken bu şimdi algı çalışması değil de nedir? Hatırlatmak istiyoruz. ESKİ, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere içme ve kullanma suyuna yüzde 60 zam yapmıştı. Bu zam kasım ayında yapıldığından insanlar 1 Ocak 2020 öncesi dolum noktalarında uzun kuyruklar oluşturmuştu ve yüzde 60'lık zam öncesi su kartlarını doldurmak istemişlerdi. AK Parti olarak yüzde 60'lık zamma karşı çıkmıştık. Zira Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ gelirleri giderlerini fazlası ile karşılayan, hatta büyükşehire ve zarar eden şirketlerine kefil olması talep edilen bir kuruluştu. Anayasa'nın 127. maddesine göre belediyeler halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Belediyeler hizmet sunarken, kar ve zarar hesabı ile işlem yaparak eylemlerde bulunamaz demiştik. Zira ESKİ'nin kar ettiği ortadaydı. Yine 2021'de, 1 Ocak öncesi ESKİ suya zam yaptı. Pandemi döneminde her partiden pek çok Büyükşehir Belediyesi temel ihtiyaç olan suya zam yapmayacağını açıklarken, ESKİ zam yaptı. Zam yürürlüğe girmeden önce yine Eskişehir'deki su kartlarını doldurma kuyrukları oluştu. İki gün önce ise ESKİ Genel Kurulu'nda yine 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı yapıldı. Yüzde 36 oranında ve derhal ertesi gün yürürlüğe konacak bir zam talebi komisyona getirilmişken, AK Partili meclis üyelerinin enflasyon oranı olan yüzde 20'yi geçmeyecek şekilde ve ancak 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek kaydı ile kendilerinin de bu kez olumlu oy vereceğini söylemesi üzerine komisyonda ve genel kurulda 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yüzde 20 fiyat artışı oy birliği ile kabul edildi" dedi.

"Bu şimdi algı çalışması değil de nedir?"

Yürürlüğe girmesi planlanan fiyat artışı başlangıcının AK Partili komisyon üyelerinin talebi doğrultusunda ertelendiğini belirten Gücüyener, şunları kaydetti:

"Zamlı tarifeden önce su kartı doldurmak dahi Eskişehirlilere çok görülecek, zamlı tarife ertesi gün yürürlüğe konacaktı. Hemen ertesi gün yürürlüğe girmesi talep edilen fiyat artışı başlangıcının AK Partili komisyon üyelerinin talebi ile 1 Ocak 2022'ye alınmasına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız '2021'de zam yapmayacağız' açıklaması yaptı. 2022'ye bir ay kala ve hemen yürürlüğe girmesi istenen zam AK Partili üyelerin ancak o halde oy birliği olur söylemi üzerine 1 Ocak 2022'ye ertelenmişken, ülkemize karşı oynanan kur oyunlarının ve yapılan saldırın farkındayız. Tüm dünyayı etkileyen olumsuz koşullar ülkemizi de etkilemişken kullanma suyu üzerinden yapılan bu açıklamanın hiçbir izahı yok. Şimdi bir kez daha soruyoruz. Bu şimdi algı çalışması değil de nedir?" - ESKİŞEHİR

Eskişehir, AK Parti, Pınar, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam açıklamasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zam açıklamasına tepki - Son Dakika
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