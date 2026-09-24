AK Parti’li Güler: Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti’li Güler: Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti’li Güler: Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor. Ne diyelim, keşke geleceğe dair bu arkadaşların da bir vizyonları olsa, bir düşünceleri olsa. Bu aziz millete, bu ülkeye dair keşke bir planları olsa" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Karabük'e gelen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin il başkanlığında konuştu. Güler, "Yazıktır, günahtır ya. Hem Ankara'da hem İzmir'de hem İstanbul'da bu bütçeleri emanet etti aziz milletimiz bu arkadaşlara. Ne oldu? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Kaç kilometre metro yaptın? Kaç kilometre yeni yol açtın? Yeni bir içme suyu barajı mı inşa ettin? Yeni kavşaklar, yollar, parklar, arıtma tesisleri mi yaptın? Yok. Ne o zaman, şimdi bol keseden vaatler ne? Her gittiği yerde sallıyor. Onu da yapacağız, bunu da vereceğiz. Şunu da halledeceğiz. Neyle? Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor. Ne diyelim, keşke geleceğe dair bu arkadaşların da bir vizyonları olsa, bir düşünceleri olsa. Bu aziz millete, bu ülkeye dair keşke bir planları olsa. Biz milletvekilleri olarak Meclis'te hazırladığımız yasa tasarılarında, diğer çalışmalarımızda keşke bize katkı sağlasalar diye bekliyoruz" dedi.

'GÖZYAŞININ SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, BÖLGEMİZDE DE DİNMESİNİ İSTİYORUZ'

İsrail'in Gazze'de 70 binin üzerinde insanı katlettiğini belirten Güler, "Bu hafta içi Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Birleşmiş Milletler'de 194 üye ülke var. Yaklaşık 130-140'ı ancak New York'a girebiliyor. Bazıları giremiyor bile, yasak koyuyorlar. Batı dediğimiz anlayış, medeni dediğimiz dünya maalesef şu anda dünyanın en önemli meselelerinde gözlerini kapatmış durumda. Gazze'de katil İsrail 70 binin üzerinde insanı şehit etti, katletti. Yasaklanmış bombalarla çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 10 binlerce Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Güya lafa gelince insan hakları, özgürlükler… Bunlardan bahseden Batı maalesef tüm kurumlarıyla insanlığa hiçbir şey vadetmiyor. Bu durum böyleyken kim dile getiriyor? Sayın Cumhurbaşkanımız. Salı günkü yaptığı konuşmada söyledi. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Katliamların, gözyaşının sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de dinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Abdullah GülerDış PolitikaAK PartiPolitikaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:18:28. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti’li Güler: Her gün bir belediye başkanı istifa ediyor veya başka şeylerle anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei