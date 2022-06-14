AK Parti'li Güneş'ten kan bağışı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Güneş'ten kan bağışı çağrısı Açıklaması

14.06.2022 11:44
AK Parti'li Güneş'ten kan bağışı çağrısı Açıklaması

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir, mutlaka kan bağışında bulunmamız lazım." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir, mutlaka kan bağışında bulunmamız lazım." dedi.

Güneş, Meclis'te, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Kan bağışının önemini dile getiren Güneş, yaklaşık 18 bölge, 68 kan bağışı merkezi, 80 sabit nokta ve 150 gezici ekip noktasında kan toplayan Türk Kızılayın, hastanelerin kan ihtiyacının yüzde 95'ini karşıladığını söyledi.

Kovid-19 döneminde kan bağışı oranının düştüğünü hatırlatan Güneş, "Hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir, mutlaka kan bağışında bulunmamız lazım. Özellikle genç kardeşlerimizin kan bağışlayarak kendi vücut sağlıklarını da korumaları gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Organ naklinin de önemine işaret eden Güneş, Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 66 bin kişiye organ nakli yapıldığını, yaklaşık 26 bin 900 kişinin organ nakli beklediğini aktardı.

Organ nakillerinin çoğunluğunun canlı donörden yapıldığını, bunun çok arzu edilen bir durum olmadığını belirten Güneş, "Organ naklinin kadavradan yapılması esas ama bu oranlarımız maalesef çok düşük. Bu konuda farkındalığı artırmak için insanlarımızın yaşarken organ bağışında bulunması gerekiyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

AK Parti, Güneş, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Güneş'ten kan bağışı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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