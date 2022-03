AK Parti'li Hızlı, kaldırım işgali cezası konusunda "empati" istedi - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kentte esnafa kesilen kaldırım işgali cezaları konusunun karşılıklı anlayış içinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Salih Hızlı, Uncubozköy Mahallesi'ndeki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kaldırım işgali nedeniyle uyguladığı cezalarla ilgili esnaftan şikayetler aldıklarını belirten Hızlı, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ilettiklerini ifade etti.

Daha çok şehir merkezinde bu konuda sıkıntılar yaşandığını belirten Hızlı, şöyle dedi:

"Oda başkanlarıyla bir toplantı yapıldı. Bu mesele yönetilmesi gereken bir mesele. Sayın Cengiz Ergün de her iki tarafı da dengelemeye çalışıyor. Vatandaşların talebi var. Bir de esnafın durumu var. Her iki tarafın da hakları var. Umarım her iki tarafın da memnun olacağı bir yol çıkar. Sonuçta bunlar diyalogla çözülecek şeyler. Bununla ilgili ilkesel çözümler belirlenecek. Mevcut durum gözden geçirilecek. Yaz mevsimi de geliyor. Bu daha çok önümüze çıkacak olan bir meseledir. Bu mesele çözmekten ziyade yönetilmesi gereken bir mesele. Esnaf aynı zamanda bizim vatandaşımızdır. Empati yaparak biraz daha kent bilinci içinde çözmek lazım. Çözüm bulunacağına inanıyorum."